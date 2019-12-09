Россельхознадзор ищет в Омской области предприятие, организовавшее опасный скотомогильник

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Бесхозный скотомогильник обнаружен в Калачинском районе Омской области, Россельхознадзор проводит внеплановую проверку и ищет предприятие, организовавшее его. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля регионального управления Россельхознадзора Максим Строкин.

Информацию о незаконном захоронении останков животных возле села Ковалево ранее опубликовал в соцсетях депутат Калачинского городского совета и активист Общероссийского народного фронта Виталий Поддубиков. По предположению депутата, предприятия, занимающиеся убоем животных, уже несколько лет сбрасывают биологические отходы.

"По согласования с прокуратурой мы организовали внеплановую проверку. По факту информация о захоронении большого объема биологических отходов подтвердилась. Это территория, на которой вырыли траншею и сбрасывали отходы. Есть предприятие, которое, возможно, организовало эту свалку. Пока мы его назвать не можем. Срок проведения проверки - до 10 января. Но, возможно, мы завершим раньше", - сказал Строкин.

Он отметил, что свалка останков животных представляла опасность для населения. "Неизвестно, чьи там были кости, что с ними было сделано. Но сейчас все биологические отходы вывезены на ветсанутильзавод, место, где они находились, обеззаражено", - сказал представитель Россельхознадзора.