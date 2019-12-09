{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор ищет в Омской области предприятие, организовавшее опасный скотомогильник

Информацию о незаконном захоронении останков животных ранее опубликовал в соцсетях активист ОНФ Виталий Поддубиков

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Бесхозный скотомогильник обнаружен в Калачинском районе Омской области, Россельхознадзор проводит внеплановую проверку и ищет предприятие, организовавшее его. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля регионального управления Россельхознадзора Максим Строкин.

Информацию о незаконном захоронении останков животных возле села Ковалево ранее опубликовал в соцсетях депутат Калачинского городского совета и активист Общероссийского народного фронта Виталий Поддубиков. По предположению депутата, предприятия, занимающиеся убоем животных, уже несколько лет сбрасывают биологические отходы.

"По согласования с прокуратурой мы организовали внеплановую проверку. По факту информация о захоронении большого объема биологических отходов подтвердилась. Это территория, на которой вырыли траншею и сбрасывали отходы. Есть предприятие, которое, возможно, организовало эту свалку. Пока мы его назвать не можем. Срок проведения проверки - до 10 января. Но, возможно, мы завершим раньше", - сказал Строкин.

Он отметил, что свалка останков животных представляла опасность для населения. "Неизвестно, чьи там были кости, что с ними было сделано. Но сейчас все биологические отходы вывезены на ветсанутильзавод, место, где они находились, обеззаражено", - сказал представитель Россельхознадзора.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Роспотребнадзор назвал причину заболевания томских кадетов
У девяти заболевших выявили норовирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС