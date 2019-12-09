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В полиции назвали предварительную причину ДТП с двумя погибшими под Томском

По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla Fielder выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автобусом Peugeot

ТОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Причиной столкновения в Томской области микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего два человека погибли и семь пострадали, стал, по предварительным данным, выезд легковушки на полосу встречного движения. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального УМВД.

"По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla Fielder под управлением 47-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автобусом Peugeot под управлением 62-летнего водителя", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 8 декабря на трассе Томск - Колпашево. В результате аварии водитель и пассажир Toyota погибли. Семь человек, находившихся в микроавтобусе, были доставлены в больницу, шесть из них госпитализированы.

Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в тяжелом состоянии остается 70-летняя женщина. Состояние остальных госпитализированных, включая 12-летнего мальчика, оценивается как средней степени тяжести.

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