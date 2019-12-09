Суд признал незаконной приватизацию причала стоимостью более 40 млн рублей под Томском

ТАСС, 9 декабря. Арбитражный суд Томской области признал незаконной приватизацию причала и землю в пределах береговой полосы в Колпашевском районе стоимостью более 40 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Решением Арбитражного суда Томской области удовлетворен иск первого заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора к администрации Колпашевского района Томской области о признании сделки по приватизации муниципального имущества на сумму свыше 40 млн руб. недействительной", - говорится в сообщении.

Суд установил, что администрация Колпашевского района незаконно передала в собственность коммерческой организации причальные сооружения и земельные участки в границах береговой полосы.

"Приватизация объектов транспорта, предназначенных для обслуживания жителей соответствующего поселения, а также земельных участков в пределах береговой полосы запрещена Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Земельным кодексом Российской Федерации", - уточняется в сообщении.