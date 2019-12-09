{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд признал незаконной приватизацию причала стоимостью более 40 млн рублей под Томском

Администрация Колпашевского района передала в собственность коммерческой организации причальные сооружения и земельные участки в границах береговой полосы

ТАСС, 9 декабря. Арбитражный суд Томской области признал незаконной приватизацию причала и землю в пределах береговой полосы в Колпашевском районе стоимостью более 40 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Решением Арбитражного суда Томской области удовлетворен иск первого заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора к администрации Колпашевского района Томской области о признании сделки по приватизации муниципального имущества на сумму свыше 40 млн руб. недействительной", - говорится в сообщении.

Суд установил, что администрация Колпашевского района незаконно передала в собственность коммерческой организации причальные сооружения и земельные участки в границах береговой полосы.

"Приватизация объектов транспорта, предназначенных для обслуживания жителей соответствующего поселения, а также земельных участков в пределах береговой полосы запрещена Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Земельным кодексом Российской Федерации", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
ФАС предлагает установить цену ж/д перевозок в зависимости от загрузки направлений
Такое предложение прозвучало в ноябре на совещании с участием премьера Дмитрия Медведева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС