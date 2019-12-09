Экс-начальника управления противодействия коррупции МВД на Алтае осудили за взятку

ТАСС, 9 декабря. Центральный районный суд города Барнаула приговорил экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю за взятку в сумме более 12 млн рублей к четырем годам колонии строгого режима и штрафу более 25 млн. рублей, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Алтайского края.

"Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), <...> назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 25 млн 800 тыс. руб., а также лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 4 года", - говорится в сообщении.

Обвиняемый три года брал взятки в общем размере более 12 млн рублей за лояльное отношение к интересам двух компаний, реализующих топливо на территории Алтайского края. Его взяли под стражу в зале суда.