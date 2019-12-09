Роспотребнадзор остановил работу ФАП на Алтае из-за превышения нормы радона

ТАСС, 9 декабря. Работа нескольких кабинетов фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Кокоря Кош-Агачского района Республики Алтай приостановлена Роспотребнадзором из-за превышения нормы активности радона на этой территории, а также из-за несоответствия гигиеническим нормам. Об этом сообщается в понедельник на сайте управления ведомства по региону.

Радон - природный радиоактивный газ без вкуса и запаха, появляется в недрах Земли в результате радиоактивного распада урана, присутствующего в больших или меньших количествах во всех почвах, горных и вулканических породах. Газ стремится в воздух, где разбавляется другими газами и скапливается в подвалах, на первых этажах зданий. Республика Алтай относится к потенциально радоноопасному региону, где происходит облучение населения этим газом.

"В ходе плановой проверки ФАПа в селе Кокоря установлено, что в учреждении присутствуют факторы, способные негативно отразиться на здоровье сотрудников и пациентов. Работа трех кабинетов временно приостановлена, материалы переданы на рассмотрение в суд, который принял решение о приостановлении работы кабинетов на 30 суток. Решение суда в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, при измерении активности радона в помещениях установлено превышение нормативов в 1,5-2,5 раза в акушерском, процедурном и прививочном кабинетах. В тех же кабинетах установлено несоответствие гигиеническим нормативам параметров искусственного освещения.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор по Республике Алтай, радон опасен для человека при накоплении, например, в плохо проветриваемых и плохо вентилируемых помещениях, в которые газ поступает из почвы, из скважины, питающей водой дом. Максимальное облучение от природных источников - до 94% - человек получает внутри здания на радоноопасном участке и без установки противорадоновой защиты. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), радон является второй по значимости причиной развития рака легких во многих странах. В зависимости от среднего уровня объемной активности радона в воздухе помещений он вызывает от 3 до 14% всех случаев рака легких человека.