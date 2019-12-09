СК по поручению Бастрыкина помог девушке из Приангарья приобрести бионический протез

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина оказал содействие девушке-инвалиду из Иркутской области в приобретении бионического протеза. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве пояснили, что 6 декабря на одном из федеральных телеканалов был показан сюжет о 19-летней девушке из Иркутска, которая родилась без левой руки, но ведет активный образ жизни и занимается творчеством, однако ей требуются деньги на современный бионический протез, о приобретении которого она мечтает. Сюжет увидел председатель СК Александр Бастрыкин. "Он поручил руководителю следственного управления СК по Иркутской области рассмотреть вопрос о содействии в приобретении медицинского изделия", - сообщили в СК.

Сотрудники следственного управления встретились с девушкой и во время разговора решили вопросы организационного характера. "При содействии сотрудников следственного управления СК России по Иркутской области, Министерства здравоохранения области и регионального отделения Фонда социального страхования была изыскана возможность установки биомеханического протеза верхней конечности", - рассказали в СК.