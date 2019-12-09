{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК по поручению Бастрыкина помог девушке из Приангарья приобрести бионический протез

На одном из федеральных телеканалов ранее был показан сюжет о 19-летней девушке из Иркутска, которая родилась без левой руки, но ведет активный образ жизни и занимается творчеством

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина оказал содействие девушке-инвалиду из Иркутской области в приобретении бионического протеза. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве пояснили, что 6 декабря на одном из федеральных телеканалов был показан сюжет о 19-летней девушке из Иркутска, которая родилась без левой руки, но ведет активный образ жизни и занимается творчеством, однако ей требуются деньги на современный бионический протез, о приобретении которого она мечтает. Сюжет увидел председатель СК Александр Бастрыкин. "Он поручил руководителю следственного управления СК по Иркутской области рассмотреть вопрос о содействии в приобретении медицинского изделия", - сообщили в СК.

Сотрудники следственного управления встретились с девушкой и во время разговора решили вопросы организационного характера. "При содействии сотрудников следственного управления СК России по Иркутской области, Министерства здравоохранения области и регионального отделения Фонда социального страхования была изыскана возможность установки биомеханического протеза верхней конечности", - рассказали в СК.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Росатом в 2023 году запустит в Сибири вторую установку по переработке урановых хвостов
Она появится на "Электрохимическом заводе" корпорации под Красноярском
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС