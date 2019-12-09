Крупнейшая за Уралом библиотека в 2020 году надеется получить участок для нового корпуса

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ СО РАН), крупнейшей библиотеки за Уралом, в 2020 году рассчитывает получить участок для нового корпуса, ранее выставленный на торги федеральным агентством ДОМ.РФ, сообщил ТАСС директор ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов в понедельник 9 декабря. Руководство намерено подать апелляцию на решение суда, по которому участок для нового корпуса библиотеки переходит под жилую застройку.

"До нового года мы будем апелляцию подавать. <..> Мы работаем ради того, чтобы в грядущем году участок перешел к ГПНТБ", - пояснил Гуськов. Участок земли, ранее принадлежавший Сибирскому отделению РАН, в управление библиотеки перешел в 2017 году. Тогда же руководство ГПНТБ начало обсуждение строительства второй очереди (нового корпуса) библиотеки, чтобы разместить под землей новое книгохранилище. Старый корпус ГПНТБ, построенный в 60-е годы прошлого века, с самого начала проектирования был рассчитан на поступление новой литературы в течение 30 лет.

По предварительной оценке, строительство нового корпуса ГПНТБ общей площадью 17 тыс. кв. м обойдется примерно в 1 млрд рублей. По словам Гуськова, для реализации проекта уже нашли соинвестора, складывается государственно-частное партнерство. Согласно проекту, здание второй очереди будет включать в себя книгохранилище, центр детского инженерного творчества, музей науки и техники, а также зону для совместной работы и образовательных мероприятий.

Однако в марте текущего года участок под строительство нового корпуса был выставлен на торги федеральным агентством ДОМ.РФ в связи с тем, что ни строительство, ни проектирование до сих пор не началось. Руководство библиотеки объяснило это отсутствием финансирования. В августе ГПНТБ направила иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным изменение градостроительного назначения участка. Суд оставил требования без удовлетворения.

Проект строительства второй очереди библиотеки поддержал глава Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель СО РАН академик Валентин Пармон. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков также выступил против изъятия участка у ГПНТБ СО РАН. Директор ГПНТБ выразил надежду, что на окончательное принятие решения по участку повлияет широкая поддержка общественности и ДОМ.РФ не будет выставлять участок на торги.

"Есть правительственная комиссия под руководством Виталия Леонтьевича Мутко по развитию жилищного строительства, который это решение принимал, и который может его отменить по обращению ООО "ДОМ.РФ", - пояснил Гуськов. Проект строительства нового корпуса библиотеки был включен в план развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", в который входят градостроительные планы развития территорий новосибирского научного центра до 2035 года с учетом 45 инфраструктурных и научных проектов.