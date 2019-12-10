СО РАН и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере нефтепереработки

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Соглашение о развитии сотрудничества по широкому кругу направлений в сфере нефтепереработки подписали председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) Валентин Пармон. Приоритетными направлениями стороны указали биотехнологии для выпуска ценных химических продуктов, получение новых конструкционных материалов из полимеров и композитов, а также совместную работу по сокращению выбросов в атмосферу, сообщило во вторник официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Соглашение, во-первых, конкретизирует роль Сибирского отделения как интегратора компетенций по всему возможному спектру технологий для перспективных рынков: нефтехимии, биотехнологий и так далее. Во-вторых, мы уточнили области этих компетенций исходя из стратегических приоритетов нашего партнера - крупнейшей нефтехимической компании России, которая бурно развивается и укрепляет позиции на мировых рынках", - приводит издание слова Валентина Пармона.

Отмечается, что СО РАН "давно и успешно" работает с "Сибуром", в частности, в сотрудничество вовлечен Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. Перспективными направлениями сотрудничества, по данным издания, стороны указали биотехнологии (в том числе на основе возобновляемого сырья) для выпуска ценных химических продуктов, получение новых конструкционных материалов из полимеров и композитов (особо выделен сверхвысокомолекулярный полиэтилен), волокнообразующих полимеров и эластомеров (в том числе ранее не производимых в России), новых "умных" композитов, малотоннажной химии. Соглашение также подчеркивает необходимость скоординированных исследований в области цифровизации химических производств на основе математического моделирования работы технологических реакторов и ее оптимизации.

"Прежде всего мы должны сосредоточиться на переработке легких углеводородов. Их в избытке получает "Газпром", но это трудно транспортируемые фракции, которые следует перерабатывать на месте добычи или как можно ближе к нему. Поэтому и другим направлениям важно выйти на технологии, способные затем экспортироваться в другие страны с сопровождением российских специалистов", - считает Пармон.

Кроме того, в соглашении выделены направления совместных работ в интересах экологической безопасности - по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и применению двуокиси углерода в процессе создания ценных химических продуктов, утилизации и трансформации промышленных отходов, получению новых биоразлагаемых материалов.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.