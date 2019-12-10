В суд Кемерова поступило уголовное дело сотрудников МЧС Кузбасса о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении экс-начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" поступило из Генпрокуратуры РФ на рассмотрение в Центральный районный суд Кемерова. Об этом сообщается в электронной судебной картотеке.

"Дата поступления - 10.12.2019 г.", - сообщается в карточке уголовного дела.

Согласно опубликованным данным, уголовное дело зарегистрировано, его материалы переданы назначенному судье. Дата первого судебного заседания, на котором для обвиняемых Мамонтова и Терентьева будет избрана мера пресечения на время судебных разбирательств, пока не назначена.

Суть дела

Следствие считает, что Мамонтов и Терентьев, достоверно зная о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней Вишне", не приняли мер для проведения проверки. Их халатное отношении к служебным обязанности и непроведение проверок привело к возгоранию здания, невозможности его потушить из-за неисправности системы пожаротушения, эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты.

По данным следствия, Мамонтов с 15 июня 2015 года по май 2018 года с использованием своего служебного положения совершил хищение более 1 млн 888 тыс. рублей областного главка МЧС. Терентьев также в 2017 и 2018 годах совершил хищение 48 тыс. рублей, принадлежащих ГУ МЧС, сфальсифицировав документы.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.