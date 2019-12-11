С территории "Усольехимпрома" в Иркутской области вывезли 92 тонны опасных отходов

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Подрядчик из Красноярска, который занимается утилизацией цистерн с опасными отходами на промплощадке обанкротившегося предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области, вывез с территории завода 92 тонны химических веществ первого класса опасности. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что компания-подрядчик "Зеленой город" вывезла отходы на специальный полигон для их утилизации, который находится в Красноярском крае. Специалисты обследовали на усольской промплощадке 23 цистерны. Выяснилось, что в них содержится 256 тонн химически опасных веществ 1-3 классов опасности. Для того, чтобы утилизировать оставшиеся 164 тонны, власти региона заключат другой контракт, так как "Зеленому городу" поручали вывезти только часть отходов, а также определить содержимое цистерн, на эти цели из бюджета региона было выделено 29,6 млн рублей.

Ранее было известно о 31 емкости на территории бывшего завода, 22 из которых частично или полностью заполнены неизвестным содержимым. Летом власти города Усолье-Сибирское, где находится промплощадка, нашли под землей еще более 30 цистерн, в которых могут быть опасные вещества. Теперь известно о 66 емкостях, данных о том, сколько опасных веществ в них содержится, пока нет.

Ртутное загрязнение

На промплощадке также есть крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсичными веществами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ, последняя была зафиксирована 25 октября. В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" называла "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки. В начале октября Росприроднадзор сообщил, что анализ взятых на промплощадке проб воздуха, почвы и воды показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.