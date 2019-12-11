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Новые формы господдержки "Енисейской Сибири" обсудят на форуме в Красноярске

Предполагается, что комплексный инвестиционный проект будет реализован на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Новые формы государственной поддержки при реализации комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" обсудят в марте 2020 года на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). Об этом сообщила в среду пресс-служба корпорации развития "Енисейской Сибири".

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

"На предстоящем форуме будут сформированы предложения о новых мерах государственной поддержки проектов комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", а также о реализации инвестиционного потенциала Ангаро-Енисейского кластера. Кроме того, участники КЭФ-2020 обсудят будущий специальный указ главы государства, который утвердит решения, связанные со стратегией развития Ангаро-Енисейского макрорегиона и разработкой соответствующей федеральной госпрограммы", - говорится в сообщении.

Концепция и архитектура деловой программы форума обсуждались на экспертном совете в Москве под председательством губернатора края Александра Усса. Как уточнили ТАСС в корпорации развития, в рамках действующей господдержки запланированы средства в федеральном бюджете на строительство магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярска, строительства моста в районе поселка Высокогорский на севере края, создание дорожной и электросетевой инфраструктуры для инвестпроектов в сфере добычи меди и никеля компании "Интергео".

Также в деловую программу форума предварительно включены порядка 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание "Проекты развития - энергия роста", где речь пойдет о реализации ключевых инвестиционных проектов "Енисейской Сибири", Ангаро-Енисейского макрорегиона. Также пройдет роуд-шоу инвестиционных проектов, где состоится презентация новых проектов. Кроме того, на КЭФ запланирован ряд специальных мероприятий, в том числе Красноярский международный образовательный форум.

О форуме

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал около 700 участников. В разные годы он был посвящен развитию востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста. В 2008 году форум в статусе главы правительства РФ посещал Дмитрий Медведев, а в 2012 году - также будучи премьер-министром - Владимир Путин.

В начале сентября пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил ТАСС, что федеральное правительство решило отказаться от проведения КЭФ. Вместо него планируется проводить форум нацпроектов, который пройдет в 2020 году в Казани, а в 2021 году - в Нижнем Новгороде. Власти региона заявили, что форум сохранится как сибирская площадка. Губернатор Усс сообщил тогда журналистам, что региональные власти давно выступали за изменение формата КЭФ, в 2020 году его посвятят развитию сибирских регионов. В следующем году форум пройдет 19-21 марта.

Теги
РоссияТываХакасияКрасноярский край
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