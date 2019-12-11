Верховный совет Хакасии принял бюджет республики на 2020 год с дефицитом в 9%

ТАСС, 11 декабря. Верховный совет Хакасии принял в среду в окончательном чтении бюджет республики на 2020 год с дефицитом в 2,305 млрд рублей или 9% от доходов, сообщила пресс-служба регионального парламента. По сравнению с бюджетом 2019 года дефицит увеличился на 2 процентных пункта.

Бюджет Хакасии на 2019 год первоначально был принят с доходами в 30,658 млрд рублей, расходами - 32,783 млрд рублей, дефицитом в 2,1 млрд рублей или 7% от доходов. Рост дефицита бюджета связан с деятельностью министерств и ведомств - основных операторов бюджета.

"Закон "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг." принят сегодня в окончательном чтении. Доходы республики предположительно составят 26 млрд 216 млн рублей. <…> Что касается расходов бюджета на 2020 год, то в законопроекте они установлены на уровне 28 млрд 521 млн рублей [с дефицитом 9,3%]", - говорится в сообщении.

Бюджет Хакасии является дотационным, в 2020 году более 12 млрд рублей в доходной части придется на помощь федерального центра. В расходной части бюджета 40% уйдут на зарплаты работников бюджетной сферы. Согласно документу, прогнозные доходы бюджета в 2021 году составят 27,218 млрд рублей, расходы - 29,794 млрд рублей, дефицит - 2,575 млрд рублей (9% от доходов), в 2022 году доходы составят 28,711 млрд рублей, расходы - 31,564 млрд рублей, дефицит - 2,853 млрд рублей (около 10% от доходов).