Выплаты на строительство жилья на селе получат до конца года 217 жителей Иркутской области

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Социальная выплата на строительство жилья в сельской местности до конца года будет предоставлена 217 жителям Иркутской области в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области", сообщил в четверг губернатор Сергей Левченко.

"До конца года запланировано дополнительно предоставить социальную выплату на строительство жилья в сельской местности 217 гражданам на сумму 191,5 млн рублей", - сказал он, отметив, что таким образом общее число выданных свидетельств на выплаты по итогам текущего года составит 476 штук.

По словам Левченко, финансирование подпрограммы ежегодно увеличивается как из областного, так и из федерального бюджета. "Дополнительная выдача соцвыплат стала возможна благодаря работе правительства Иркутской области по увеличению объема финансирования из федерального бюджета на текущий год. Дополнительный объем средств федерального бюджета составил 151,3 млн рублей", - добавил глава региона.

В пресс-службе областного правительства ТАСС уточнили, что за период 2015-2019 годы в Приангарье уже выдано 1078 свидетельств на предоставление социальной выплаты для строительства жилья в рамках данной подпрограммы. В пресс-службе также отметили, что в текущем году Иркутская область заняла второе место среди регионов Сибирского федерального округа по объему средств федерального бюджета, направленных на улучшение жилищных условий граждан.