En+ Group не намерена повышать цену на уголь для жителей Тувы в 2020 году

ТАСС, 12 декабря. Компания En+ Group не будет повышать цены на уголь для населения Тувы с 1 января 2020 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

В ноябре 2019 года глава республики Шолбан Кара-оол заявил, что планирует добиваться от компании отмены приказа о повышении стоимости угля с 1 января 2020 года на 4,9%.

"Компания En+ Group не намерена повышать цены на уголь для населения Республики Тыва в 2020 году. Такая договоренность была достигнута на встрече руководства компании и региона в Москве. Руководство En+ пошло на такой шаг, несмотря на то, что по итогам 2019 года в связи с падением цен на уголь и снижением объемов реализации прогнозируется убыток от деятельности "Тувинской горнорудной компании" (входит в "Востсибуголь", управляющий угольными активами En+)", - говорится в сообщении. Также "Тувинская горнорудная компания" продолжит участвовать в проекте "Социальный уголь".

Глава региона подтвердил достижение договоренности. "Также хочу проинформировать вас, что переговоры с руководством компании En+, состоявшиеся в Москве, дали положительный результат, приказ дирекции "Тувинской горнорудной компании" о повышении цены на уголь аннулирован. Нам удалось не допустить ее повышения с 1 января 2020 годы на 4,9%. Большим достижением считаю, что компания выражает готовность продолжить свое участие в республиканском проекте "Социальный уголь", - заявил Кара-оол в своем послании на сессии Верховного хурала (парламента) республики в четверг.

Проект "Социальный уголь" реализуется в республике с 2016 года. В рамках проекта топливо поставляется бесплатно многодетным и малоимущим семьям. За четыре года его получили 4513 семей. "Тувинская горнорудная компания" принимает участие в программе с 2019 года.

О компании

"Тувинская горнорудная компания" - один из крупнейших поставщиков угля для нужд Республики Тыва. Компания ведет добычу угля открытым способом на Каа-Хемском и Чаданском угольном разрезах. Ежегодный объем добычи - около 670 тыс. тонн угля, из которых около 400 тыс. тонн угля потребляется внутри республики.

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в ОК "Русал").