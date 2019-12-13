Водоканал Барнаула увеличил инвестиции в модернизацию своих систем на 12%

БАРНАУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в развитие сетей холодного водоснабжения столицы Алтайского края и модернизацию основных фондов "Барнаульского водоканала" в 2019 году составили в общем объеме 640 млн рублей при плановых 569, увеличившись на 12,4%. Об этом в пятницу сообщил журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Масловский.

Как сообщалось ранее, по данным властей региона, износ сетей ЖКХ в Алтайском крае, в том числе в Барнауле, составляет 50-70%. Прошлой зимой в морозы до минус 40 градусов в Барнауле происходило множество прорывов на сетях водоснабжения. Уже в зимнем периоде этого года также произошло несколько аварий.

"У нас две программы - инвест и производственная, первоначально мы планировали направить по двум программам в этом году 569 млн рублей. После резонансных аварий мы договорились, что упор сделаем на сети, примерно 60% денег - на сети, еще 71 млн нашли дополнительно. 640 млн рублей осваиваем в этом году на модернизацию инженерной инфраструктуры - это больше, чем в прошлые годы. Аварийность снизилась в 1,8 раза за счет того, что проводили инженерные мероприятия", - сказал Масловский.

По словам руководителя организации, в городе в этом году удалось снизить среднее время отключения жителей от холодного водоснабжения с 12 до 9 часов. В Барнауле в этом году проложили 14 км сетей, в том числе около 10 км водопроводных и 4 канализационных. Среди проблем Масловский отметил большую дебиторскую задолженность перед "Барнаульским водоканалом", - она составила 520 млн рублей. При этом собираемость платежей в 2019 году составила 99%, а в 2018 году она была 98%.

"В Алтайском крае есть города с собираемостью платежей около 70%. Тем не менее, у нас 640 млн рублей - годовая программа, и 520 млн задолженность, - почти годовая программа выпадает по модернизации. Наш оборот - чуть меньше 2 млрд в год, то есть, 25% годового оборота мы не получили из-за неплатежей", - пояснил руководитель водоканала.

В феврале 2019 года руководитель компании сообщал, что в городе в общей сложности необходимо переложить 230 км сетей для снижения аварийности. Износ сетей в Барнауле - 57%, это усредненный параметр: есть новые сети с износом 1%, есть сети с износом до 80%.