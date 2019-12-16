В аэропорту Новосибирска задержали пьяного пассажира за дебош на борту самолета

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета Минеральные воды - Новосибирск. Как рассказала в понедельник ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция задержала правонарушителя, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов. Во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях, - рассказала представитель МВД. - Нарушитель общественного порядка был доставлен в дежурную часть полиции, где продолжил вести себя вызывающе, использовал нецензурную лексику в адрес полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей".

Полиция в отношении задержанного авиапассажира возбудила уголовное дело по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования").

Для проведения предварительного расследования данное уголовное дело будет передано в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.