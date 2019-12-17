Меняйло сообщил, что выплата долгов в сфере ЖКХ в Хакасии может начаться в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Уплата долгов Хакасии, образовавшихся в результате кризиса в сфере ЖКХ и достигших к концу 2019 года 700 млн рублей, может начаться только в 2021 году, поскольку средства на выплаты не заложены в бюджете республики на 2020 год из-за ошибок бюджетного планирования. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Путь выхода из кризисной ситуации существует. Он был предложен губернатору республики. И возможности [есть], но уже не на 2020 год, а только на 2021 год, потому что бюджет Хакасии уже спланирован на 2020 год, а бюджетное планирование на 2020 год было необоснованно. Разница с фактической доходной частью и прогнозной получается отрицательной", - сказал Меняйло, отметив, что ситуацию усугубляет отсутствие в республике утвержденной инвестпрограммы по реформированию ЖКХ.

В Хакасии весной 2019 года сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме долгов по зарплате, предприятия ЖКХ имеют долги и перед поставщиками ресурсов. Так, просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед "Россетями" за электроэнергию на конец весны составляла порядка 500 млн рублей. В апреле компания планировала ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства Меняйло отказалась от этого. Тогда был составлен график платежей за текущее потребление электроэнергии, который предполагал стопроцентную оплату предприятиями ЖКХ текущего потребления. По словам полпреда, на конец 2019 года задолженность Хакасии в сфере ЖКХ составляет около 700 млн рублей.