Долги застройщиков Новосибирска за землю планируется реструктуризировать в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска в 2020 году планирует провести реструктуризацию долгов за землю строительных организаций, величина которых составила порядка 4 млрд рублей, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС глава города Анатолий Локоть.

"Думаю, что с началом следующего года мы этот вопрос [долгов застройщиков за землю] поднимем, он актуален. Мы вернемся к нему, к реструктуризации этих цифр, чтобы разделить - где можно вернуть средства и где совершенно понятно, что деньги не возвращаются. После проведения этой работы цифры изменятся в сторону уменьшения", - сказал Локоть.

По его словам, сейчас объем задолженности у строительных организаций за землю составляет 4 млрд рублей. По вопросу долгов застройщиков в мэрии сформирована специальная комиссия во главе с вице-мэром Борисом Буреевым, к ее работе подключена прокуратура региона. "Более трети задолженности - это безвозвратные долги, это организации, которые ушли в банкротство и прочее", - добавил мэр.

С 2010 года в Новосибирске долги застройщиков за аренду земли ежегодно росли на 10-14%. Задолженность удалось снизить в 2017 году благодаря созданию комиссии в мэрии города и судебным искам.