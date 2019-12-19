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РЖД запустят поезда "Ласточка" из Новосибирска до Барнаула в декабре 2020 года

Планируется запустить два состава

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) планируют запустить первые в Сибири скоростные поезда "Ласточка" между Новосибирском и Барнаулом в декабре 2020 года, предполагается запустить два состава, сообщил в четверг журналистам начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай.

В конце ноября замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков сообщал, что РЖД в 2020 году планирует запуск скоростных поездов "Ласточка" в Западной Сибири, первым направлением станет Новосибирск - Барнаул. РЖД рассматривалась возможность запуска "Ласточек" на маршрутах Сибири в 2020-2021 годах. Движение поездов планировалось запустить от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Для этого нужно модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.

"Если говорить об обновлении [подвижного состава], то сегодня рассматривается несколько вариантов обновления, в том числе, как минимум, рассчитываем на то, что два состава поездов "Ласточки" будут запущены примерно в это же время в следующем году между нашими столицами регионов Новосибирском и Барнаулом", - сказал Грицай.

Скоростные электропоезда "Ласточка" выпускаются на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. Как сообщали ранее в пресс-службе предприятия, двухсистемный электропоезд "Ласточка" модификации ЭС1П №005 провел первую пробную поездку по Сибири в третьей декаде сентября.

Межрегиональный электропоезд, способный работать на участках как с постоянным, так и с переменным током, на протяжении недели испытывал готовность железнодорожной инфраструктуры восточных регионов России к скоростным перевозкам. Пробные поездки проходили в направлениях от Омска до Новосибирска (627 км) и далее из Новосибирска до Барнаула (238 км) и Томска (307 км). Все поездки проводились под контролем представителей РЖД и специалистов завода-изготовителя.

Теги
РоссияАлтайский крайНовосибирская область
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