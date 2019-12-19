Новосибирский "Экспресс-пригород" получил два новых электропоезда ЭП2Д

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Компания "Экспресс-пригород", акционерами которой являются правительство Новосибирской области и РЖД, получила два новых электропоезда ЭП2Д, оснащенных климатической системой и видеокамерами для обеспечения безопасности, их общая стоимость составила около 900 млн рублей. Планируется, что еще два аналогичных состава поступят в Новосибирскую область в 2020 году, сообщил в четверг журналистам начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай.

"Это принципиально новый подвижной состав, которого доселе на дороге не было. Это, конечно, помимо комфорта, безопасность и внутренней экосистемы, которая включает в себя, в том числе, и фильтрование воздуха, это безопасность пассажира с точки зрения того, что по периметру всего состава стоят видеокамеры, которые постоянно на мониторе у помощника машиниста", - сказал Грицай, добавив, что такой состав является более экономичным.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что это только первое мероприятие по обновлению подвижного состава пригородного сообщения, будут и другие приобретения. "Потрачено 900 млн рублей на приобретение двух поездов, нужно было спланировать эти финансовые расходы, провести все закупочные процедуры, это было сделано вовремя", - сказал Травников.

Говоря о планах по обновлению подвижного состава в последующие годы, Грицай отметил, что в 2020 году в Новосибирскую область поступят еще два аналогичных электропоезда.

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, обновление железнодорожной техники на пригородных маршрутах стало возможным после принятия в декабре 2017 года решения об участии правительства Новосибирской области на паритетных началах с РЖД в увеличении уставного капитала компании "Экспресс-пригород". Это позволило предприятию за счет средств акционеров путем проведения допэмиссии акций приобрести два электропоезда ЭП2Д, по восемь вагонов каждый. Общая сумма взносов на увеличение уставного капитала в целях приобретения этих электропоездов составила 732 млн рублей: 373,3 млн рублей со стороны РЖД и 358,7 млн рублей со стороны правительства Новосибирской области.