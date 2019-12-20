Депутаты Кузбасса приняли закон об отмене транспортного налога для владельцев электрокаров

КЕМЕРОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области во втором и окончательном чтении приняли закон об освобождении владельцев электрокаров в регионе от уплаты транспортного налога на пять лет, сообщил в пятницу заместитель губернатора Кузбасса - начальник главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов на сессии регионального парламента.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 декабря написал на своей официальной странице в Instagram о том, что он вынес на рассмотрение Законодательного собрания региона инициативу об освобождении от транспортного налога владельцев автомобилей с электродвигателями, чтобы таким образом поддержать переход населения на экологичный вид транспорта.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью регионального закона "О транспортном налоге" и на пять лет освободить от уплаты транспортного налога и уплате налога за 2019 год", - сказал Малахов.

По его словам, от уплаты транспортного налога освобождаются как физические, так и юридические лица, которые владеют электромобилями.

Ранее ТАСС в пресс-службе администрации региона пояснили, что льготы планируется запустить с 1 января 2019 года, чтобы уже в 2020 году владельцы электротранспорта в регионе могли не платить налог.