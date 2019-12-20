В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз

КЕМЕРОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза. Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области.
"Сегодня около 14:10 (10:10 мск) на 191-м километре участка федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского района Кемеровской области, произошло столкновение двух грузовых автомобилей - бензовоза и мазутовоза. В результате произошел разлив топлива с последующим воспламенением. В настоящее время на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, пожарные и спасатели", - говорится в сообщении.
Движение на данном участке ограничено, на месте происшествия работают отделения пожарной охраны. Пожар, который возник после столкновения бензовоза и мазутовоза, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, два человека, находящихся в кабине одного из бензовозов, спасены, они отказались от госпитализации. Состояние водителя второй машины в настоящий момент неизвестно, "к нему пока подобраться не могут, автомобиль горит", - пояснил собеседник агентства.
В новость были внесены изменения (12:25 мск) - добавлена информация о пострадавших и о локализации пожара.