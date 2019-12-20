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В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз

По данным источника ТАСС, два человека, находившихся в кабине одной из машин, спасены, состояние водителя второй пока неизвестно

КЕМЕРОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза. Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сегодня около 14:10 (10:10 мск) на 191-м километре участка федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского района Кемеровской области, произошло столкновение двух грузовых автомобилей - бензовоза и мазутовоза. В результате произошел разлив топлива с последующим воспламенением. В настоящее время на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, пожарные и спасатели", - говорится в сообщении.

Движение на данном участке ограничено, на месте происшествия работают отделения пожарной охраны. Пожар, который возник после столкновения бензовоза и мазутовоза, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, два человека, находящихся в кабине одного из бензовозов, спасены, они отказались от госпитализации. Состояние водителя второй машины в настоящий момент неизвестно, "к нему пока подобраться не могут, автомобиль горит", - пояснил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (12:25 мск) - добавлена информация о пострадавших и о локализации пожара.

Теги
РоссияКемеровская область
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