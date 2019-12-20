В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз

КЕМЕРОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза. Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сегодня около 14:10 (10:10 мск) на 191-м километре участка федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского района Кемеровской области, произошло столкновение двух грузовых автомобилей - бензовоза и мазутовоза. В результате произошел разлив топлива с последующим воспламенением. В настоящее время на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, пожарные и спасатели", - говорится в сообщении.