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На выборах мэра Нижнеудинского района Иркутской области победил Анатолий Крупенев

Он набрал 56,31% голосов

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Член "Единой России", самовыдвиженец Анатолий Крупенев с результатом 56,31% голосов победил на выборах мэра Нижнеудинского района Иркутской области, где предыдущий глава Сергей Худоногов ушел в отставку после возбуждения против него уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при ликвидации последствий наводнения. Результаты голосования размещены в системе ГАС "Выборы".

Всего было выдвинуто пять кандидатов: первый заместитель мэра Нижнеудинского района Александр Архангельский, заместитель мэра района - начальник управления по социальной сфере Анатолий Крупенев, юрисконсульт и депутат районной думы Евгения Малинина, глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Марусенко и преподаватель театрального отделения Светлана Харламова. Архангельский был выдвинут "Единой Россией", Крупенев - самовыдвиженец, несмотря на то, что является членом "Единой России", Малинина баллотировалась от ЛДПР, Марусенко - от "Справедливой России", Харламова - от "Патриотов России".

"Архангельский Александр Борисович - 26,83%, Крупенев Анатолий Анатольевич - 56,31%, Малинина Евгения Галяутиновна - 12,23%", - сообщается в ГАС "Выборы".

Дело Худоногова

Следственный комитет возбудил в отношении Худоногова уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)" по итогам проверки. Основанием для нее стал видеоролик, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. Запись была размещена в социальной сети "ВКонтакте" в начале июля. В пояснениях к видео говорится, что на кадрах дом мэра Худоногова, работы по ликвидации последствий паводка там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает.

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко после этого потребовал отстранить от должности Худоногова. Сам Худоногов сообщал ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все комментарии в его адрес, связанные с видеороликом, являются вымыслом. Худоногов возглавлял Нижнеудинский район с 1994 года.

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительными паводками, затронувшими летом город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская область
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На выборах мэра Абакана побеждает кандидат от "Единой России" Алексей Лемин
Он набрал 87,16% голосов
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