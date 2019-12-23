Бывший природоохранный прокурор возглавил министерство лесного комплекса Приангарья

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил бывшего природоохранного прокурора Братска Дмитрия Петренева исполняющим обязанности министра лесного комплекса региона вместо находящегося под следствием бывшего главы министерства Сергея Шеверды. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Исполняющим обязанности министра лесного комплекса назначен Петренев Дмитрий", - сказал Кобзев.

Трудовой контракт с Петреневым является срочным, он заключен на три месяца. Врио губернатора сообщил журналистам, что главная задача нового руководителя министерства - легализация отрасли.

В конце августа 2019 года Шеверда, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", подал в отставку. После его ухода обязанности министра исполняли его заместители.