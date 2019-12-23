Бывший природоохранный прокурор возглавил министерство лесного комплекса Приангарья

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил бывшего природоохранного прокурора Братска Дмитрия Петренева исполняющим обязанности министра лесного комплекса региона вместо находящегося под следствием бывшего главы министерства Сергея Шеверды. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.
"Исполняющим обязанности министра лесного комплекса назначен Петренев Дмитрий", - сказал Кобзев.
Трудовой контракт с Петреневым является срочным, он заключен на три месяца. Врио губернатора сообщил журналистам, что главная задача нового руководителя министерства - легализация отрасли.
В конце августа 2019 года Шеверда, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", подал в отставку. После его ухода обязанности министра исполняли его заместители.
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Дело в отношении Шеверды было возбуждено 10 июня 2018 года. По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике регионального значения "Туколонь". Шеверда был задержан в аэропорту Шереметьево 6 июня 2019 года, в тот же день его доставили в Иркутск. По решению суда, он находится под арестом до марта 2020 года. Ему предъявлены обвинения по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").
Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. По версии следствия, фигуранты уголовного дела назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, по версии следствия, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.