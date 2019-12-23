Врио главы Иркутской области назначил исполняющих обязанности замгубернатора и зампредов

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев назначил исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Владимира Дорофеева, а исполняющими обязанности заместителя председателя правительства Валентину Вобликову и Теймура Магомедова, все трое работали на этих постах в предыдущем составе правительства. О назначениях Кобзев сообщил в понедельник на оперативном совещании.

"Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора - Владимир Дорофеев. Валентина Вобликова - исполняющий обязанности заместителя председателя правительства. Также исполняющим обязанности зампреда назначен Теймур Магомедов", - сказал Кобзев.

В правительстве региона остались вакантными еще три должности заместителя председателя и одна должность заместителя губернатора. Как сообщил Кобзев, решения по ним он примет позже. Он также назвал имена тех, кто возглавил министерства. Руководить министерством труда и занятости в должности исполняющего обязанности министра осталась Наталья Воронцова, в Минприроды остался Андрей Крючков, в Минспорта - Илья Резник, в Минстрое - Светлана Свиркина, в министерстве социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, в Минсельхозе - Илья Сумароков, в министерстве культуры - Ольга Стасюлевич.

Новым руководителем министерства экономического развития в должности исполняющего обязанности министра стал Владимир Гордеев, министерства имущественных отношений - Марина Быргазова, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта - Сергей Малинкин, Минобразования - Елена Апанович. С большей частью чиновников контракты заключены на три месяца. За это время они, как сказал Кобзев, должны проявить себя. До 30 декабря Кобзев также намерен определиться с тем, кто будет возглавлять министерства здравоохранения, молодежной политики и министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Как сообщал ТАСС, ранее Кобзев перезаключил на девять месяцев трудовой договор с Русланом Болотовым, оставив его в должности исполняющего обязанности председателя правительства области. Руководить Минфином осталась Наталия Бояринова.

Президент РФ назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области 12 декабря в связи с отставкой коммуниста Сергея Левченко.