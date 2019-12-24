Более 20 млрд рублей выделят на строительство моста через Обь в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Более 20 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске по концессионному соглашению, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Понимание по финансированию объекта есть, федеральный грант в объеме более 20 млрд рублей будет выделен бюджетом РФ на ближайшие 3 года. Наше софинансирование также предусмотрено", - сказал Травников.

Он напомнил, что сейчас на месте будущего моста выкупаются земельные участки. Строительство планируется начать в I-II квартале 2020 года.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах реки Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Мост позволит значительно разгрузить существующие переправы. Его стоимость составит около 30 млрд рублей, проезд по нему будет платным.