{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 20 млрд рублей выделят на строительство моста через Обь в Новосибирске

Работы планируется начать в I-II квартале 2020 года

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Более 20 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске по концессионному соглашению, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Понимание по финансированию объекта есть, федеральный грант в объеме более 20 млрд рублей будет выделен бюджетом РФ на ближайшие 3 года. Наше софинансирование также предусмотрено", - сказал Травников.

Он напомнил, что сейчас на месте будущего моста выкупаются земельные участки. Строительство планируется начать в I-II квартале 2020 года.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах реки Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Мост позволит значительно разгрузить существующие переправы. Его стоимость составит около 30 млрд рублей, проезд по нему будет платным.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
Глава МЧС рассказал об отличиях иркутского и дальневосточного наводнения летом 2019 года
Евгений Зиничев добавил, что на Амуре была построена дополнительная дамба, которая на некоторых участках достигала высоты 7,5 м. В результате Комсомольск-на-Амуре не пострадал, а события в Иркутской области оказались быстротечными и масштабными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС