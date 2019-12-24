Мэр Иркутска отклонил проект бюджета на 2020 год

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников отклонил проект бюджета города на 2020 год, принятый с поправками гордумой 13 декабря, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города. Следующее заседание, на котором дума в очередной раз рассмотрит бюджет города, состоится 26 декабря.

Депутаты думы Иркутска на заседании 28 ноября отклонили предложенный администрацией города проект бюджета на 2020 год и отправили его на доработку. По их словам, мэрия не учла предложения депутатов по финансированию ряда направлений, парламентарии подготовили поправки и приняли бюджет 13 декабря. Однако новая редакция не устроила администрацию, которая посчитала, что поправки поставят под угрозу функционирование городских систем, и мэр отклонил бюджет. В соответствии с законодательством, принятым считается муниципальный бюджет, который одобрен представительным органом власти и утвержден главой муниципалитета.

"В соответствии с регламентом думы администрация направила мотивированное обоснование об отклонении [проекта бюджета] и предложила свои изменения, которые предусматривают компромисс, позволяющий в течение всего срока действия бюджета после проработки поправок депутатов в установленном порядке вносить в принятый бюджет изменения", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе думы Иркутска, заседание, на котором в очередной раз будет рассмотрен проект городского бюджета на 2020 год, состоится 26 декабря. Окончательная редакция бюджета Иркутска должна быть подписана до 31 декабря 2019 года, чтобы мероприятия всех муниципальных программ на 2020 год выполнялись в полном объеме, а муниципалитет не потерял возможность получить софинансирование из областного бюджета для строительства и капитального ремонта социально значимых объектов.

Спор вокруг бюджета

На заседании думы 28 ноября, когда рассматривалась первоначальная редакция бюджета на 2020 год, подготовленная администрацией города, депутаты заявили, что в проекте, в частности, не учтены предложения депутатов увеличить расходы на развитие частного сектора - ремонт дорог и вывоз мусора, расходы на ремонт городских дворов, строительство сетей водоснабжения. Также не было принято во внимание замечание депутатов о том, что затраты на ремонт внутриквартальных проездов сокращены с изначально запланированных 350 млн рублей до 40 млн рублей.

В результате бюджет Иркутска на 2020 год был принят с учетом подготовленных депутатами поправок с доходами и расходами в размере 18,9 млрд рублей, то есть без дефицита. Доходы и расходы по сравнению с первоначальной редакцией не изменились, так как финансы были перераспределены внутри статей.

Пресс-служба администрации города после принятия бюджета думой распространила сообщение, в котором указывала на то, что поправки депутатов поставят под угрозу нормальное функционирование всего городского хозяйства. В частности, из-за сокращения субсидии на городские перевозки на 140 млн рублей придется в два раза сократить количество выходов на рейс муниципального транспорта, повысить плату за проезд и сократить штат работников муниципальных предприятий. Сокращение на 327 млн рублей финансирования на содержание дорог приведет к ухудшению уборки улиц.

Бюджет Иркутска на 2019 год утверждался с доходами 16,3 млрд рублей, расходами - 16,8 млрд рублей и дефицитом 500 млн рублей или 3,3% от доходов.