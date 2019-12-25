Реконструкция аэровокзального комплекса Горно-Алтайска завершится к концу 2021 года

ТАСС, 25 декабря. Реконструкция аэровокзального комплекса Горно-Алтайска (Республика Алтай) завершится к концу 2021 года. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор аэропорта Сергей Круглов.

Во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня работники аэропорта Горно-Алтайска рассказали о росте пассажиропотока, повышении интереса туристов к республике и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Они отметили, что цены на билеты при этом остаются высокими. Республика Алтай - туристический регион, турпоток ежегодно увеличивается на 3-5%.

"Реконструкция, если сложится хорошо, к концу 2021 года необходимо ее завершить, чтобы сезон 2022 года встретить в новом реконструированном аэровокзальном комплексе", - сказал Круглов, добавив, что сейчас объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая займется разработкой проекта. Летом 2020 года проект должен быть разработан. Круглов подчеркнул, что во время реконструкции пассажиры не будут испытывать неудобства.

В среду в аэропорту был зарегистрирован 100-тысячный пассажир с начала года. Как подчеркнул глава республики Олег Хорохордин, теперь перед аэропортом стоит задача в перспективе достичь пассажиропотока в 500 тыс. человек в год.

Ранее сообщалось, что в результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса увеличится в 2 раза, на 3-4 тыс. кв. метров, а пропускная способность вырастет в 2,5 раза. Начальная цена проектирования, исходя из конкурсной документации, составляет 10 млн рублей.

В июле 2019 года гендиректор аэропорта сообщил журналистам, что необходимость в модернизации аэропорта назрела давно: пассажиропоток с 2011 года по 2018 годы составил свыше 342 тыс. человек, а за первое полугодие 2019 года вырос на 41%. Аэропорт Горно-Алтайска вновь начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Открытие аэропорта способствовало развитию туризма: по итогам 2011 года турпоток составил 1,35 млн человек, в 2018 году - более 2,1 млн человек. В 2012 году впервые для региона было запущено прямое сообщение с Москвой, продолжается работа по получению аэропортом международного статуса.