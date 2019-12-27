Новосибирская клиника Мешалкина объявила конкурс на проектирование второй очереди НИИ

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новосибирский научно-исследовательский институт (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), являющийся крупным научным, клиническим и образовательным учреждением Минздрава РФ, где выполняют все виды операций на сердце, объявил конкурс на разработку проектной документации для реконструкции второй очереди клиники, стоимость которой оценивается в 7,8 млрд рублей. Начальная цена контракта составляет около 212 млн рублей, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Правительство РФ приняло решение о реконструкции клиники в 2003 году. Из-за масштабности проекта ее разделили на две очереди, не являющихся самодостаточными. Первую завершили в 2013 году. Завершение реконструкции созданного в конце 50-х годов прошлого столетия новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения потребует более 7,8 млрд рублей из федерального бюджета.

В сентябре пресс-служба областного правительства сообщала, что субсидия из федерального бюджета будет предоставлена на реконструкцию и развитие клиники Мешалкина, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Отмечалось, что субсидию предоставят с 2019 по 2023 годы, объем капитальных вложений составит около 7,83 млрд рублей. Ранее заместитель директора по экономике и развитию клиники Артем Пухальский сообщал ТАСС, что реконструкция позволит учреждению с 2024 года увеличить число пациентов на 1,4 тыс. (до 23,2 тыс.) человек, в том числе почти на четверть увеличить объем оказания медпомощи пациентам с онкологией.

"[Конкурс предполагает] выполнение проектных и изыскательских работ (Объект капитального строительства "Реконструкция и развитие комплекса (2 очередь), г. Новосибирск" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина" Министерства здравоохранения Российской Федерации", - говорится в конкурсной документации.

Начальная стоимость работ - 212,2 млн рублей. Победитель конкурса должен провести инженерные изыскания, разработать проектно-сметную документацию, а также рабочую документацию. В частности, в рамках проектирования необходимо выполнить расчет энергопотребления объекта для получения технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Срок подачи заявок на конкурс начался 27 декабря и продлится до 28 января 2020 года. Победитель будет определен 6 февраля 2020 года.

Отмечается, что к этапу инженерных изысканий подрядчик должен приступить в течение одного месяца с момента заключения контракта, окончание срока - в течение 75 календарных дней с момента заключения контракта. К работе над проектной документацией подрядчику необходимо приступить в течение одного календарного дня с момента заключения контракта; окончание срока - в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Общая площадь составит около 65 тыс. кв. метров. Срок строительства - 2020 - 2023 годы, ввод в эксплуатацию - 2024 год. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

Планы реконструкции

В план работ по реконструкции второй очереди входит реконструкция радиологического корпуса, в частности, установка компактного ускорителя на роботе, который облучает до 30 раз точнее, чем другие линейные ускорители. Кроме того, планируется реконструкция цокольного этажа правого крыла главного корпуса, что позволит разместить гибридную операционную нейрохирургического и онкологического профиля под контролем мощного (напряженностью магнитного поля 3 Тесла) магнитно-резонансного томографа. Такая операционная позволит проводить удаление опухолей головного мозга под интраоперационным обновлением навигационных данных, проводить неинвазивную хирургию тела, центральной нервной системы, головы и хирургическое лечение пациентов с дистониями, паркинсонизмом, эпилепсией.

Также планируется строительство нового восьмиэтажного лечебного корпуса для пациентов онкологического, нейрохирургического и кардиохирургического профиля с отделением медицинской реабилитации. Второй новый восьмиэтажный корпус будет детским (от 0 до 15 лет) с возможностью совместного пребывания с родителями и опекающими лицами.