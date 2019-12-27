Суд подтвердил арест гендиректора артели по делу о прорыве дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд подтвердил решение районного суда о продлении ареста генеральному директору ООО "Сисим" Максиму Ковалькову по делу о прорыве дамб на прииске, где погибли 17 человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в суде.
В середине декабря Железнодорожный районный суд продлил Ковалькову арест до 18 марта 2020 года. Защита обжаловала это решение.
"Судья постановила оставить решение Железнодорожного районного суда без изменений", - сказали в краевом суде.
Прорыв дамб на реке Сейбе в Курагинском районе произошел 19 октября. В результате погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. После происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Были арестованы трое фигурантов дела: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. В конце октября Ленинский районный суд Красноярска наложил арест на имущество компании для выплаты компенсаций пострадавшим и родственникам погибших и штрафов.