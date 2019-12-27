Суд подтвердил арест гендиректора артели по делу о прорыве дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд подтвердил решение районного суда о продлении ареста генеральному директору ООО "Сисим" Максиму Ковалькову по делу о прорыве дамб на прииске, где погибли 17 человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в суде.

В середине декабря Железнодорожный районный суд продлил Ковалькову арест до 18 марта 2020 года. Защита обжаловала это решение.