Суд продлил арест трем фигурантам дела о прорыве дамб в Красноярском крае

"Суд считает, что оснований для изменения меры пресечения на домашний арест Александрову не имеется. Суд остановил продлить срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 18 марта 2020 года", - огласила судья Марина Белова, пояснив, что следствие считает Александрова причастным к исчезновению документов, отражающих деятельность компании, которые могли бы послужить доказательствами по делу.

Мера пресечения продлена на три месяца в отношении гендиректора золотодобывающего предприятия "Сисим" Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера компании Евгения Александрова.

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный суд Красноярска продлил срок ареста трем фигурантам уголовного дела о прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, где погибли 17 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Рассматривая ходатайство о продлении ареста гендиректору компании "Сисим" Ковалькову суд принял во внимание тот факт, что он ранее привлекался к уголовной ответственности, поэтому может препятствовать следствию, скрыть документы и оказать давление на свидетелей.

Прорыв дамб на реке Сейба в Курагинском районе произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи.

Гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров были арестованы. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышения взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малая Сейба.

В новость были внесены изменения (13:58 мск) - меняются заголовок и лид, добавлены подробности после первого абзаца.