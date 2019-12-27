В ДТП на трассе в Алтайском крае погибли четыре человека

ТАСС, 27 декабря. Грузовик "Урал" столкнулся с автомобилем Nissan Primera в Алтайском крае, ДТП привело к гибели четырех человек. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД на сайте ведомства.

"По предварительным данным, автомобиль Nissan Primera, двигавшийся в сторону города Заринска, оказался на встречной полосе, где допустил столкновение с автомобилем "Урал". В результате столкновения транспортных средств погибли четыре человека, водитель и пассажиры легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на автодороге Заринск - Смазнево - Голуха в Заринском районе. Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, это дорога местного значения, после ДТП она не перекрывалась.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.