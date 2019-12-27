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В ДТП в Иркутской области погиб гражданин Германии

В результате инцидента также пострадали еще трое граждан Германии и россиянин

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Трое граждан Германии, а также россиянин пострадали и еще один немецкий гражданин погиб при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Шелеховском районе Иркутской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, утром в пятницу на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, в результате один человек погиб и четверо пострадали. 

"Трое граждан Германии пострадали, один россиянин [пострадал] и немец погиб", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что россиянин и двое граждан Германии госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Теги
РоссияИркутская область
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