В ДТП в Иркутской области погиб гражданин Германии

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Трое граждан Германии, а также россиянин пострадали и еще один немецкий гражданин погиб при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Шелеховском районе Иркутской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, утром в пятницу на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, в результате один человек погиб и четверо пострадали.

"Трое граждан Германии пострадали, один россиянин [пострадал] и немец погиб", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что россиянин и двое граждан Германии госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.