Девять пассажирских поездов задерживаются на Восточно-Сибирской железной дороге

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Девять пассажирских поездов, а также два пригородных электропоезда по технологическим причинам задержаны на Восточно-Сибирской железной дороге. Время задержки составляет до четырех часов, говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Российских железных дорог.

"По технологическим причинам на Восточно-Сибирской железной дороге задерживаются пассажирские поезда [и] пригородные электропоезда. Время задержки в пути составляет до четырех часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержаны поезда №7 Владивосток - Новосибирск, №519 Чита - Иркутск, №99 Владивосток - Москва, №362 Иркутск - Наушки, №322 Иркутск - Забайкальск, №100 Москва - Владивосток, №88 Усть-Илимск - Иркутск, №58 Тайшет - Иркутск, №69 Чита - Москва, а также два пригородных электропоезда.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, задержка поездов не связана с погодой или аварийными ситуациями. При этом в пресс-службе не уточнили, какие технологические причины к ней привели.