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Экс-глава томского Россельхознадзора получил условный срок за превышение полномочий

По материалам дела, Александр Ильин поручил своим подчиненным разрешить ферме, где коровы болели лептоспирозом, экспортировать животных в Казахстан

ТОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Томска в понедельник приговорил к 1,5 года лишения свободы условно бывшего главу регионального управления Россельхознадзора Александра Ильина за превышение должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновным и назначить наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы <…> лишение свободы считать условным", - огласил судья.

В отношении Ильина управлением ФСБ по Томской области было возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Как было установлено судом и следствием, Ильин, неправильно трактовав слова вице-губернатора Андрея Кнорра, поручил своим подчиненным составить акт и разрешить ферме, где не соблюдались санитарные нормы, и коровы болели лептоспирозом (смертельно опасным для человека заболеванием), экспортировать животных в Казахстан.

В последнем слове подсудимый сказал, что признает вину в фальсификации документов, раскаивается в содеянном. Он настаивал на назначении судебного штрафа, так как не имел злого умысла и не считал, что такое решение приведет к распространению инфекции. "Я сам принял решение об увольнении с должности, поскольку одним поступком я опорочил свою честь. За ущерб репутации госслужащего я перечислял средства в дом ребенка", - сказал он, уточнив ТАСС, что перечислил в дом ребенка 50 тысяч рублей.

Как пояснил журналистам зампрокурора Советского района Томска Родион Сваровский, обвинение настаивало на реальном лишении свободы поскольку речь идет о преступлении, порочащем честь государства на международной арене.

Лептоспироз - инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением печени, почек и мышц, сопровождается постоянной лихорадкой. Заражение происходит при употреблении инфицированных пищи и воды, а также через укусы клещей.

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РоссияТомская область
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