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Работы по предотвращению утечки отходов Байкальского ЦБК в Байкал начнут в 2020 году

Летом в результате проливных дождей в Иркутской области переполнились емкости, в которых хранятся отходы комбината

ИРКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют в 2020 году начать работы по предотвращению возможной утечки отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в озеро Байкал в случае паводка, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"В 2020 году в рамках ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината целесообразно начать работы по очистке надшламовой воды с первой по седьмую карту-накопитель. Все это сделать до начала паводокоопасного периода, начать работы по ликвидации щелокосодержащей жидкости", - сказал Крючков.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате проливных дождей переполнились карты и емкости, в которых хранятся отходы БЦБК. В картах скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей. Также переполнены емкости с щелокосодержащей жидкостью, находящиеся в 500 м от Байкала.

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, в нем проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение этого года, однако этого до сих пор не произошло. Летом правительство Иркутской области заявило, что Росгеология затянула процесс разработки технологии утилизации отходов и обратился в Минприроды РФ с предложением сменить подрядчика. Подряд новому оператору передадут в ближайшее время.

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