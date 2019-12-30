СК возбудил дело по факту хищения 38 млн рублей, выделенных на зарплаты в Томском политехе

ТОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета Томской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество" из-за хищения выделенных Минобрнауки 38 млн рублей на зарплаты сотрудникам Томского политехнического университета (ТПУ), сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании поступивших из УФСБ России по Томской области материалов возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами Томского политехнического университета преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014-2016 годах должностные лица ТПУ похитили более 38 миллионов рублей, выделенных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на оплату труда сотрудников, занятых при производстве исследовательских работ. Исследования были выполнены в итоге не в полном объеме и с нарушением сроков.