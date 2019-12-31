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Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

Среди них двое детей

КЕМЕРОВО, 31 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" на территории Ижморского района Кузбасса, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Авария произошла около 12:00 (08:00 мск) на 354-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" на территории Ижморского района Кемеровской области, здесь столкнулись автомобили Kia Sportage и Hyundai Elantra. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров Hyundai, в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Еще четверо пассажиров другой иномарки доставлены в больницу для обследования и постановки диагноза, их состояние не уточняется. Предварительно установлено, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением на трассе и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной.

По информации Кемеровского гидрометцентра, во вторник на территории региона на фоне потепления до минус 4 градусов наблюдаются снегопады и местами гололед, на дорогах возможны снежные заносы и ухудшение видимости. На месте ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины автоаварии.

Теги
РоссияКемеровская область
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