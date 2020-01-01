{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

После ДТП в Томской области в больницу доставили шесть доставили в больницу

Инцидент произошел на автодороге Томск - Мариинск

ТАСС, 1 января. ДТП произошло в Томской области на 13-м км автодороги Томск - Мариинск. Шесть человек после аварии доставлены для осмотра в больницу, говорится в сообщении ГУ МВД по региону, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети Facedook.

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. 1 января в районе 13 километра автомобильной дороги Томск - Мариинск произошло столкновение двух автомобилей. Шесть человек для осмотра доставлены в медучреждение Томска", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Megane, ехавший со стороны города Асино в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который двигался со стороны Томска.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, все обстоятельства уточняются.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
В Кузбассе запустили историко-культурные экскурсии на вертолетах и снегоходах
Туристы горнолыжного курорта Шерегеш смогут с высоты осмотреть территорию Шорского национального парка и увидеть Азасскую пещеру, где, согласно местным легендам, находили следы снежного человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС