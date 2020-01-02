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В результате ДТП в Алтайском крае погибли два человека

Еще четверо пострадали

ТАСС, 2 января. Два человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Алтайском крае. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального МВД.

Авария произошла на трассе Барнаул - Бийск. По предварительным данным, Toyota Platz врезалась в Honda Fit. "В результате столкновения водитель Toyota - женщина 1958 года рождения и ее пассажирка - погибли на месте ДТП. В Honda находилась семья из четырех человек, двое из которых дети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС уточнили, что люди пострадали незначительно. "Госпитализация не потребовалась, им была оказана медицинская помощь на месте", - сказал собеседник агентства.

Подробности происшествия установят в ходе проверки.

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РоссияАлтайский край
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