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Сибирский краеведческий музей приобрел "друга" мамонту Матильде

Скелет самца шерстистого мамонта купили у частного коллекционера

НОВОСИБИРСК, 4 января. /ТАСС/. Новосибирский краеведческий музей приобрел у частного коллекционера скелет самца шерстистого мамонта, который разместят рядом со знаменитым экспонатом музея - скелетом самки мамонта Матильдой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея, отметив, что имя новому экспонату выберут новосибирцы.

Матильда - это первый полный скелет мамонта, найденный на территории Западной Сибири, его возраст оценивается в 20 тыс. лет. В 2020 году исполняется 80 лет с момента его обнаружения.

"Этот скелет мамонта-самца - долгожданное приобретение для музея. Переговоры о его покупке велись последние несколько лет. До этого скелет находился в частном владении. Он уникален тем, что это полный скелет взрослой особи, все кости подлинные и принадлежат одному животному", - сообщили в пресс-службе, не уточнив сумму сделки.

Собеседник агентства уточнил, что новый экспонат вдвое старше Матильды, его возраст составляет около 40 тыс. лет. Высота скелета достигает 3,5 м. Он был найден в 2011 году в Чановском районе Новосибирской области недалеко от деревни Осинцево. Самца установят в одном зале с Матильдой.

"Раз Матильда у нас полный скелет, то мы ей искали такую же пару. Она является одним из немногих в стране скелетов самки мамонта, находящимся в таком хорошем состоянии. Хотим в один зал их поместить, для этого нам необходимо провести небольшую реконструкцию музея, по крайней мере, палеонтологического зала", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что в 2020 году музей планирует объявить в соцсетях конкурс на выбор имени для "друга" Матильды.

Теги
РоссияНовосибирская область
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