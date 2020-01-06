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В Красноярске водители смогут ездить по полосам общественного транспорта в выходные

Специальный режим введут с 11 января

ТАСС, 6 января. /ТАСС/. Полосы для общественного транспорта на дорогах Красноярска начнут работать в специальном режиме с 11 января, по выходным и праздникам передвигаться по ним можно будет всем водителям, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии города.

"В Красноярске полосы для общественного транспорта начнут работать в специальном режиме. Начиная с 11 января, по выходным и праздничным дням передвигаться по полосам для общественного транспорта можно будет всем водителям. О специальном режиме их проинформируют дорожные знаки с изображением "молоточков", установка которых ведется с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Основное количество выделенных полос в Красноярске появилось в январе 2019 года. Затем на нескольких улицах был введен режим действия с понедельника по четверг, позже на двух улицах было разрешено движение по выделенным полосам по выходным и праздничным дням.

"Сейчас принято решение внедрить эту практику по всему городу, чтобы привести схему к единому порядку. Движение по выходным и праздникам будет разрешено на всех участках, где имеются выделенные полосы", - приводит пресс-служба слова начальника отдела мониторинга МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Игоря Воевалко.

Отмечается, что всего в городе будет установлено 167 знаков, информирующих о специальном режиме работы полос.

Теги
РоссияКрасноярский край
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