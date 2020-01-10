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Пассажиров Ми-8 после вынужденной посадки в тундре в Красноярском крае доставили в Хатангу

Вертолет ранее экстренно сел в 206 км северо-восточнее села, на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа

КРАСНОЯРСК, 10 января. Резервный борт авиакомпании "Красавиа" доставил людей с места вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Таймырском районе Красноярского края в село Хатанга, сообщили в пятницу ТАСС в авиакомпании.

"Вертолет сел в 16:29 (12:29 мск)", - сказал собеседник агентства.

Информация о происшествии поступила в 08:40 мск. Вертолет, который принадлежит "Красавиа", совершил вынужденную посадку в 206 км северо-восточнее населенного пункта. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным властей села, на борту находились дети из поселка Сындасско, которые летели в школу-интернат после каникул.

Теги
РоссияКрасноярский край
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