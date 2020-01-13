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Росприроднадзор начал проверку в связи с загрязнением Ангары в Иркутске

В соцсетях и местных СМИ стало распространяться видео, на котором в реку из трубы, расположенной под водой, сливается неочищенная жидкость

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Иркутской области по требованию природоохранной прокуратуры начало проверку в связи со сбросом неочищенных сточных вод в Ангару в Иркутске. Об этом в понедельник сообщила ТАСС старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

В социальных сетях и местных СМИ 11 января стало распространяться видео, на котором в Ангару из трубы, расположенной под водой, в большом количестве сливается неочищенная жидкость. Вода в реке в месте слива при этом покрывается пеной.

"Мы инициировали проверку, ее проводят органы Росприроднадзора, прокуратура контролирует ее проведение. Сейчас первоочередная задача - установить, что это за труба. Как оказалось, в районе, где произошел сброс, достаточно большое количество предприятий - потенциальных загрязнителей. Сегодня Росприродназдор выехал на место", - сказала Рягузова.

Как сообщалось, по предварительной информации, сброс неочищенных сточных вод произошел с очистных сооружений, которые эксплуатирует муниципальное предприятие "Водоканал". Сброс был разовым, стоки уже смешались с водой, из-за чего невозможно посчитать нанесенный ущерб.

Ангара является единственной рекой, вытекающей из озера Байкал. На ее берегах расположены города Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск, Братск, Усть-Илимск, Кодинск.

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РоссияИркутская область
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