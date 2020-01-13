Росприроднадзор начал проверку в связи с загрязнением Ангары в Иркутске

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Иркутской области по требованию природоохранной прокуратуры начало проверку в связи со сбросом неочищенных сточных вод в Ангару в Иркутске. Об этом в понедельник сообщила ТАСС старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

В социальных сетях и местных СМИ 11 января стало распространяться видео, на котором в Ангару из трубы, расположенной под водой, в большом количестве сливается неочищенная жидкость. Вода в реке в месте слива при этом покрывается пеной.