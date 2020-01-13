ФСБ пресекла в Красноярске нелегальный канал миграции

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух жителей Красноярска, организовавших канал незаконной миграции в Россию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из двоих жителей Красноярска, организовавших канал незаконной миграции на территорию Российской Федерации <...>. Установлено, что указанные лица действовали через фиктивную фирму посредством оформления фальшивых трудовых договоров и незаконной постановки иностранцев на миграционный учет", - говорится в сообщении.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК России ("Организация незаконной миграции"). Центральным районным судом Красноярска им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к функционированию канала незаконной миграции, а также выявляются иные эпизоды преступной деятельности.