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ФСБ пресекла в Красноярске нелегальный канал миграции

Два местных жителя оформляли фальшивые трудовые договоры и незаконно ставили иностранцев на миграционный учет

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух жителей Красноярска, организовавших канал незаконной миграции в Россию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из двоих жителей Красноярска, организовавших канал незаконной миграции на территорию Российской Федерации <...>. Установлено, что указанные лица действовали через фиктивную фирму посредством оформления фальшивых трудовых договоров и незаконной постановки иностранцев на миграционный учет", - говорится в сообщении.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК России ("Организация незаконной миграции"). Центральным районным судом Красноярска им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к функционированию канала незаконной миграции, а также выявляются иные эпизоды преступной деятельности.

Теги
РоссияКрасноярский край
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