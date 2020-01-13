Около 1 млн кв. м жилья ввели в Новосибирске в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Порядка миллиона квадратных метров жилой недвижимости ввели в эксплуатацию в Новосибирске по итогам 2019 года. Показатель ввода остался на уровне прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Новосибирска.

В конце июня президент саморегулируемой организации "Строители Сибирского региона" Александр Савельев сообщил в пресс-центре ТАСС, что объем ввода жилья в 2019 году, по прогнозам, должен сократится на 10% по сравнению с 2018 годом. Это связано с введением схемы проектного финансирования строительства.

"По информации, предоставленной управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии, в 2019 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1,06 млн квадратных метров жилья", - сообщили в мэрии, отметив, что план на год был выполнен.

В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,66 кв. м, было построено 565 домов индивидуального строительства, 6 домов малоэтажного жилья, 88 многоэтажек. Всего в многоквартирных жилых домах было введено в эксплуатацию 17,6 тыс. квартир, половина из них - однокомнатные. Средняя площадь введенных в эксплуатацию квартир - 54,2 кв. м.

В 2018 году был введен в эксплуатацию 781 объект жилищного строительства площадью 1,05 млн кв. м. В среднем по Новосибирску ввод жилой площади из расчета на одного жителя города в 2018 году составил 0,65 кв. м.