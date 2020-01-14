Чиновников Министерства лесного комплекса Приангарья подозревают в незаконных вырубках

ТАСС, 14 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий чиновниками Министерства лесного комплекса Иркутской области, которое привело к незаконным вырубкам леса с ущербом более 9 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностными лицами министерства лесного комплекса Иркутской области должностных полномочий при продаже лесных насаждений в Заларинском лесничестве по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ. <...> В результате <...> причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в 2018 году чиновники на аукционе продали двум коммерческим компаниям леса в Заларинском лесничестве. Леса не достигли возраста рубок и были вырублены незаконно.
Бывший министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда сейчас также находится под следствием по возбужденному в июне 2019 года уголовному делу. Он подозревается в превышении должностных полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь". По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике регионального значения.
Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. По версии следствия, фигуранты уголовного дела назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, по версии следствия, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.
Шеверда был задержан в аэропорту Шереметьево 6 июня 2019 года и находится под арестом до марта 2020 года. Ему предъявлены обвинения по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").