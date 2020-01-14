Чиновников Министерства лесного комплекса Приангарья подозревают в незаконных вырубках

"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностными лицами министерства лесного комплекса Иркутской области должностных полномочий при продаже лесных насаждений в Заларинском лесничестве по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ. <...> В результате <...> причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

ТАСС, 14 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий чиновниками Министерства лесного комплекса Иркутской области, которое привело к незаконным вырубкам леса с ущербом более 9 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что в 2018 году чиновники на аукционе продали двум коммерческим компаниям леса в Заларинском лесничестве. Леса не достигли возраста рубок и были вырублены незаконно.

Бывший министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда сейчас также находится под следствием по возбужденному в июне 2019 года уголовному делу. Он подозревается в превышении должностных полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь". По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике регионального значения.

Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. По версии следствия, фигуранты уголовного дела назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, по версии следствия, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.

Шеверда был задержан в аэропорту Шереметьево 6 июня 2019 года и находится под арестом до марта 2020 года. Ему предъявлены обвинения по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").