Два человека пострадали в Омске при столкновении "Камаза" и маршрутки

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и "Камаза" произошло в среду днем в Омске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате столкновения два человека получили травмы.

"Камаз" затормозил [на дороге], его полуприцеп занесло, и маршрутка, которая ехала сзади, столкнулась с ним. Пострадали два человека, они доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

На сайте ГУ МЧС по Омской области уточняется, что сообщение о ДТП поступило около 13:00 (10:00 мск). На месте происшествия работают оперативные службы, в том числе 6 сотрудников МЧС и 1 единица техники.