Площадку для мусорного полигона под Новосибирском определят до конца года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Площадку для размещения мусорного полигона по концессии с группой "ВИС" под Новосибирском взамен площадки у села Раздольное, отвергнутой по экологическим соображениям, определят до конца года, сообщил в четверг ТАСС в интервью на Гайдаровском форуме губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Компания-концессионер Группа "ВИС" планировала до 2019 года за свой счет создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Площадка у Раздольного отвергнута по экологическим соображениям после протестов местных жителей. Генеральный директор группы "ВИС" Кирилл Гапеев 18 декабря заявил журналистам, что в настоящее время ведутся поиски новой площадки.

"Площадка будет подобрана новая, сегодня варианты есть такие. Для того, чтобы окончательно определиться, наш партнер-концессионер должен провести экологические изыскания, грубо говоря, бурения, чтобы выявить наличие или отсутствие различных подземных источников воды. Это возможно сделать с началом строительного сезона, когда сойдет снег. Летом пройдут изыскания, и до конца года решение будет принято", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что отвергнутая ранее площадка в Раздольном не рассматривается для размещения полигона. Сейчас рассматриваются три основных и один дополнительный вариант размещения полигона. В МинЖКХ Новосибирской области ТАСС сообщали, что прорабатываются несколько участков на правом берегу Оби в Новосибирском районе.

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения.

Рабочая группа из депутатов Новосибирской области скорректировала параметры концессии с 6,5 до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.