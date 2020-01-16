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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Электричку из Новосибирска в аэропорт Толмачево планируют запустить перед МЧМ по хоккею

Город примет чемпионат в 2023 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Электропоезд, который будет доставлять пассажиров из Новосибирска в расположенный в 20 км от центра города международный аэропорт Толмачево, могут запустить перед молодежным чемпионатом мира по хоккею (его город примет в 2023 году). Об этом ТАСС сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на Гайдаровском форуме в четверг.

В прошлом году Травников сообщал журналистам, что власти региона ведут переговоры с РЖД о возможном запуске электрички из Новосибирска в аэропорт. В ноябре замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков заявлял, что РЖД совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства области разработали техзадание на подготовку экономического обоснования проекта по запуску железнодорожного сообщения из центра Новосибирска в аэропорт Толмачево.

"Долгосрочный этап - это продление железнодорожного сообщения до аэропорта Толмачево. Там есть идеи, и на первых порах можно использовать существующую инфраструктуру. РЖД сегодня прорабатывает необходимые мероприятия для того, чтобы сегодня те железнодорожные грузовые ветки, которые есть в районе Толмачево, использовать для движения электричек в аэропорт. Я думаю, что это можно будет реализовать до знакового события, к которому мы все готовимся, - до чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд", - сказал Травников, не уточнив объема инвестиций в проект.

Он также пояснил, что РЖД рассматривает возможности включения в инвестпрограмму проекта "Городской электрички", который планируется реализовать для повышения транспортной доступности отдаленных районов Новосибирска, в частности, районов на левом берегу реки Обь, где активно развивается жилищное строительство.

"Там требуются серьезные вложения со стороны Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, подразделение РЖД - прим. ТАСС), потому что растет нагрузка на Транссибирскую магистраль. Если еще в 2017 году наши коллеги предполагали, что существующую инфраструктуру можно использовать и для грузовых, и для пассажирских перевозок, то сегодня, с учетом темпов роста грузопотока, есть понимание, что в перспективе мы можем просто "заткнуть" этот участок. Поэтому Олегу Валентиновичу Белозерову (глава РЖД - прим. ТАСС) был презентован проект строительства выделенного пути. В целом он поддержан, идет обоснование включения проекта в инвестпрограмму РЖД", - сказал Травников.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полетов. В 2019 году аэропорт обслужил более 6,7 млн пассажиров, на 14% больше, чем годом ранее.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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